К Коалиции дронов присоединились еще две важные страны: стали известны подробности

К недавно созданной коалиции дронов присоединились Швеция и Великобритания.

Об этом стало известно во время заседания Контактной группы по обороне Украины 23 января.

Так, о присоединении к Коалиции дронов сообщил Министр обороны Швеции Поль Джонсон. Кроме того, такое же намерение выдвинула и Великобритания, которая стремится стать солидером с Латвией.

“Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью", – подчеркнула заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, что Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности – это девятое государство, с которым ведут такие переговоры.

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