До лета переговоры не состоятся: политолог о том, что будет с Украиной

Летнее наступление РФ / © ТСН

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Российский диктатор Путин собирается существенно усилить свои позиции в результате летней кампании на фронте, поэтому саботирует мирные переговоры.

Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Таран, передает «Еспресо».

Эксперт считает, что ожидание лета — тот фактор, который не приводит к успеху усилия Трампа по прекращению войны.

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«Ведь именно на лето Путин собирается существенно усилить свои позиции. Удастся ли это ему, то, во-первых, это вопрос к военным экспертам, но считаю, что нет, учитывая, что мобилизационный потенциал российской армии существенно не меняется. Я думаю, что Путину, наверное, докладывают, что еще немножко и армия РФ проломит украинский фронт. Поэтому именно на лето, когда самые благоприятные условия для наступления, Путин на что-то еще надеется», — говорит Сергей Таран.

По его словам, Путин даже не скрывает, что намерен полностью захватить четыре области, входящие в так называемую российскую конституцию — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Если удастся что-то большее — например, из Сумской области сделать буферную зону, то россияне тоже на это рассчитывают.

Тем не менее, аналитик считает, что осенью Путин все-таки будет вынужден разговаривать с Трампом.

«Интереснее, что будет дальше при каком-либо результате наступательной кампании. А дальше будет то, что у Путина все-таки вынуждены будут говорить с США. У Кремля мягкая риторика в адрес Трампа, поэтому не исключают, что придется вести серьезные переговоры о заморозке войны. Путин резко высказывается по поводу европейских политиков, украинского лидера, но всегда у него осторожная риторика относительно Трампа В РФ говорят, что будут вести переговоры, договариваться, потому что понимают, что США могут иметь влияние. И это влияние измеряется, по моему мнению, тем, что крыло республиканцев дальше хочет давить на Россию», — говорит политолог.

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Он отмечает, что у Трампа есть болезненный санкционный инструмент давления на РФ, тем более что мировая цена на нефть не обещает быть высокой. По мнению Тарана, если мировая цена на нефть и дальше будет падать, то это будет гораздо болезненнее для РФ, чем все предыдущие санкции Байдена.

«Это все до завершения летней кампании будет заставлять Путина думать о каких-то серьезных переговорах: с нынешними условиями или адаптированными, но это будет после летней кампании. А лето будет тяжелым, хотя мы убеждены, что России ничего не удастся сделать значительного, чтобы существенно изменилась ситуация в Украине», — подытожил политолог Таран.

Ранее в ВСУ раскрыли планы Кремля на лето.

ТСН.ua писал, что летняя наступательная кампания армии РФ уже началась. С активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил давление на фронте.

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В свою очередь глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан успокаивает, что каждое летнее наступление президента России Владимира Путина терпит крах.