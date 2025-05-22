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До лета переговоры не состоятся: политолог о том, что будет с Украиной
Эксперт рассказал, что у Путина большие ожидания от предстоящего летнего наступления РФ, поэтому пока он будет игнорировать переговоры.
Российский диктатор Путин собирается существенно усилить свои позиции в результате летней кампании на фронте, поэтому саботирует мирные переговоры.
Такое мнение высказал украинский политолог Сергей Таран, передает «Еспресо».
Эксперт считает, что ожидание лета — тот фактор, который не приводит к успеху усилия Трампа по прекращению войны.
«Ведь именно на лето Путин собирается существенно усилить свои позиции. Удастся ли это ему, то, во-первых, это вопрос к военным экспертам, но считаю, что нет, учитывая, что мобилизационный потенциал российской армии существенно не меняется. Я думаю, что Путину, наверное, докладывают, что еще немножко и армия РФ проломит украинский фронт. Поэтому именно на лето, когда самые благоприятные условия для наступления, Путин на что-то еще надеется», — говорит Сергей Таран.
По его словам, Путин даже не скрывает, что намерен полностью захватить четыре области, входящие в так называемую российскую конституцию — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Если удастся что-то большее — например, из Сумской области сделать буферную зону, то россияне тоже на это рассчитывают.
Тем не менее, аналитик считает, что осенью Путин все-таки будет вынужден разговаривать с Трампом.
«Интереснее, что будет дальше при каком-либо результате наступательной кампании. А дальше будет то, что у Путина все-таки вынуждены будут говорить с США. У Кремля мягкая риторика в адрес Трампа, поэтому не исключают, что придется вести серьезные переговоры о заморозке войны. Путин резко высказывается по поводу европейских политиков, украинского лидера, но всегда у него осторожная риторика относительно Трампа В РФ говорят, что будут вести переговоры, договариваться, потому что понимают, что США могут иметь влияние. И это влияние измеряется, по моему мнению, тем, что крыло республиканцев дальше хочет давить на Россию», — говорит политолог.
Он отмечает, что у Трампа есть болезненный санкционный инструмент давления на РФ, тем более что мировая цена на нефть не обещает быть высокой. По мнению Тарана, если мировая цена на нефть и дальше будет падать, то это будет гораздо болезненнее для РФ, чем все предыдущие санкции Байдена.
«Это все до завершения летней кампании будет заставлять Путина думать о каких-то серьезных переговорах: с нынешними условиями или адаптированными, но это будет после летней кампании. А лето будет тяжелым, хотя мы убеждены, что России ничего не удастся сделать значительного, чтобы существенно изменилась ситуация в Украине», — подытожил политолог Таран.
Ранее в ВСУ раскрыли планы Кремля на лето.
ТСН.ua писал, что летняя наступательная кампания армии РФ уже началась. С активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил давление на фронте.
В свою очередь глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан успокаивает, что каждое летнее наступление президента России Владимира Путина терпит крах.