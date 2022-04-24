К началу лета Украина будет иметь преимущество над Россией — Арестович

Алексей Арестович спрогнозировал, когда Украина будет иметь преимущество над РФ, и сообщил, что для этого нужно.

Благодаря поставкам вооружения от союзников до конца мая-начала июня у Украины будет существенное преимущество над Российской Федерацией.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире российского политика и активиста Марка Фейгина, пишет УНИАН.

Преимущество Украины над РФ будет заметно на тех участках, куда украинская сторона перебросит переданное вооружение.

"…Это будет фаза позиционной войны, когда российские войска выдохнутся, устанут и не смогут наступать", — отметил собеседник.

Напомним, Арестович рассказал, где враг сосредоточивает основные усилия и о перегруппировке оккупантов.

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