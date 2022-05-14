"К нам принесли 4 трупа, а потом еще 8": юноша из Мариуполя рассказал о могилах во дворах и расстрелах в городе

Его отца убили русские и похоронили где-то в братской могиле, а он с бабушкой почти месяц просидел безвылазно в подвале без ничего, но все же смог вырваться из-под оккупации.
Ни имени, ни фамилии, ни нынешнего места жительства, а только его воспоминания – из Мариуполя, это все, что можно сейчас от него услышать, говорится в ТСН.
«Мы сели в подвал 4 марта и вышли 4 апреля. Мы сидели 3 недели безвыходно, потому что обстрелы были круглосуточными. «Грады», минометы бомбы, стреляли из всего, что попало. У нас 7 воронок от авиаударов у нашего дома на расстоянии около 200 метров, и одна воронка прямо у дома глубиной 8 метров до подземных труб», – рассказывает юноша.
От бомб пыль оседала в легких, она с 80-летней бабушкой и еще 20 соседями прятались в подвале. Не бомбоубежище, а так… что-то вроде того – 160 сантиметров высота потолка. Без еды, воды, отопления, газа, электричества при минусовых температурах. Но самое страшное было снаружи.
«Когда мы вышли, увидели, что могилы людей были как раз во дворах. Лично у нас напротив дома был небольшой огород, а вокруг него было 50 могил, у каждого подъезда – около 10 могил, и под подъезды постоянно подносили еще мертвых. Мы стояли у костра, что-то готовили, и нам принесли 4 трупа, потом еще 8... И так постоянно делали – везде лежали мертвые люди, и что ужаснее - среди них было много детей. Люди видели и говорили, что на детской площадке во дворе валялись два мертвых ребенка — они просто не успели добраться до бомбоубежища», — рассказывает парень.
Вот так он стал свидетелем военных преступлений россиян, они и отца его убили. «Он не военный мужчина, ему под 60 лет. Работал на заводе, его просто взял и убил снайпер. Еще был один – ему попали в ногу, он кричал – я мирный – ему в голову попали. Еще женщина идет глухая с пакетом мусора, тоже снайпер убил. Они взяли кучу людей и, наверное, отец там был – и потом просто взяли куда-то увезли. В микроавтобус их складывали и увозили», – вспоминает мариуполец.
Парень считает, что отец в одной из братских могил в оккупированном Мангуше, которые зафиксировали спутники. То, что сам спасся и бабушку вывез, считает чудом. «Нас везли на фильтрацию в Донецк, в полицию, нас фотографировали, записали откуда мы, что мы. Потом берут телефон, смотрят телефон и спрашивают, куда едешь. Берут отпечатки пальцев, проверяют татуировки, синяки. Они считают, что бойцы "Азова" татуированы. Начинается проверка соцсетей, и он мне говорит: «Да ты был на Майдане?», а я говорю, что нет, мне 12 лет было. Он говорит: «Итак, ты сейчас поддерживаешь нацистов», – рассказывает парень.
Оттуда был один маршрут – в Россию. Но на границе с Россией жил друг дедушки. Уже оттуда родственники помогли им с бабушкой достать билеты на самолет. 12 часов поездом они ехали во Владикавказ, оттуда в Тбилиси, затем – в Турцию, а оттуда в Европу.
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