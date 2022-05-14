"К нам принесли 4 трупа, а потом еще 8": юноша из Мариуполя рассказал о могилах во дворах и расстрелах в городе

"К нам принесли 4 трупа, а потом еще 8": юноша из Мариуполя рассказал о могилах во дворах и расстрелах в городе

Его отца убили русские и похоронили где-то в братской могиле, а он с бабушкой почти месяц просидел безвылазно в подвале без ничего, но все же смог вырваться из-под оккупации.

Ни имени, ни фамилии, ни нынешнего места жительства, а только его воспоминания – из Мариуполя, это все, что можно сейчас от него услышать, говорится в ТСН.

«Мы сели в подвал 4 марта и вышли 4 апреля. Мы сидели 3 недели безвыходно, потому что обстрелы были круглосуточными. «Грады», минометы бомбы, стреляли из всего, что попало. У нас 7 воронок от авиаударов у нашего дома на расстоянии около 200 метров, и одна воронка прямо у дома глубиной 8 метров до подземных труб», – рассказывает юноша.

От бомб пыль оседала в легких, она с 80-летней бабушкой и еще 20 соседями прятались в подвале. Не бомбоубежище, а так… что-то вроде того – 160 сантиметров высота потолка. Без еды, воды, отопления, газа, электричества при минусовых температурах. Но самое страшное было снаружи.

Также читайте Українці створюють найдорожчі в світі брелки із збитого винищувача РФ

«Когда мы вышли, увидели, что могилы людей были как раз во дворах. Лично у нас напротив дома был небольшой огород, а вокруг него было 50 могил, у каждого подъезда – около 10 могил, и под подъезды постоянно подносили еще мертвых. Мы стояли у костра, что-то готовили, и нам принесли 4 трупа, потом еще 8... И так постоянно делали – везде лежали мертвые люди, и что ужаснее - среди них было много детей. Люди видели и говорили, что на детской площадке во дворе валялись два мертвых ребенка — они просто не успели добраться до бомбоубежища», — рассказывает парень.

Вот так он стал свидетелем военных преступлений россиян, они и отца его убили. «Он не военный мужчина, ему под 60 лет. Работал на заводе, его просто взял и убил снайпер. Еще был один – ему попали в ногу, он кричал – я мирный – ему в голову попали. Еще женщина идет глухая с пакетом мусора, тоже снайпер убил. Они взяли кучу людей и, наверное, отец там был – и потом просто взяли куда-то увезли. В микроавтобус их складывали и увозили», – вспоминает мариуполец.

Парень считает, что отец в одной из братских могил в оккупированном Мангуше, которые зафиксировали спутники. То, что сам спасся и бабушку вывез, считает чудом. «Нас везли на фильтрацию в Донецк, в полицию, нас фотографировали, записали откуда мы, что мы. Потом берут телефон, смотрят телефон и спрашивают, куда едешь. Берут отпечатки пальцев, проверяют татуировки, синяки. Они считают, что бойцы "Азова" татуированы. Начинается проверка соцсетей, и он мне говорит: «Да ты был на Майдане?», а я говорю, что нет, мне 12 лет было. Он говорит: «Итак, ты сейчас поддерживаешь нацистов», – рассказывает парень.

Оттуда был один маршрут – в Россию. Но на границе с Россией жил друг дедушки. Уже оттуда родственники помогли им с бабушкой достать билеты на самолет. 12 часов поездом они ехали во Владикавказ, оттуда в Тбилиси, затем – в Турцию, а оттуда в Европу.

Истории из Мариуполя: парню чудом удалось вырваться из города

Читайте также:

Военные сбили выставочный вертолет РФ, который 30 лет проектировали с помощью украинцев

Из сломанной части 400-летней липы Петра Могилы создадут арт-объект, а дерево обещают спасти

Конфискация денег РФ для Украины и оружие – о чем договаривался Кулеба с представителями G7