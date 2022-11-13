К наступлению Белорусов готовы: пограничники отрабатывают разные сценарии

В настоящее время вооруженные силы продолжают строить стену и укреплять свои позиции на пограничных участках.

Украина усиливает границу с Беларусью – возводит стену, строит дополнительные укрепления и минирует близлежащие территории, чтобы враг не смог беспрепятственно зайти. Пограничники регулярно отрабатывают разные сценарии возможного нападения, говорится в ТСН.

В Беларуси, вместо этого, утверждают — якобы, не планируют воевать. Однако, по их словам, говорят военные, больше нет веры, потому что Россия наращивает в Беларуси количество своих военных и регулярно обстреливает с территории государства-соседки Украину.

Украинские пограничники готовятся к возможным провокациям со стороны Беларуси, как на суше, так и на воде. По легенде тренировок – враг прорвал границу и пытается продвинуться к позициям Вооруженных сил. В поддержку нашим бойцам отправляются дополнительные отряды пехоты, а артиллеристы – встретили врага обильным огнем.

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«Командир подразделения оценил обстановку, понял, где именно сосредоточить основное усилие, какие цели могут быть в результате подготовки к огневому поражению и как необходимо усиливать и перебрасывать силы с одного фланга на другой. То есть это обычная такая военная работа, которой хорошо обучен и командир и личный состав данного подразделения», — оценил работу бойцов заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ Сергей Наев.

О возможном повторном нападении со стороны Белоруссии сейчас говорят немало. Хотя активных действий у границы белорусы не предпринимают, на полигонах страны увеличивается количество солдат из России, а ее самолеты ежедневно терроризируют украинцев вероятными ракетными атаками. Так что, говорят пограничники, должны быть готовы ко всем ситуациям.

“Сейчас обстановка стабильная. Мы несем постоянное патрулирование. В случае изменения ситуации – будем действовать в соответствии с распоряжениями”, — убеждают пограничники.

В настоящее время вооруженные силы продолжают строить стену и укреплять свои позиции на пограничных участках. На северном направлении, где Беларусь может атаковать из воды, постоянно следят украинские катера.

Самопровозглашенной белорусским властям такая активность украинцев не нравится. Там регулярно жалуются, что Украина вроде бы без причин минует линию границы, а сам сосед якобы и не планирует воевать. Впрочем, наши воины отлично знают цену таким заявлениям. Именно с территории Беларуси россияне обстреливают пограничные населенные пункты, оттуда заходили и 24 февраля. Поэтому если захотят это повторить, то получат достойный отпор.

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