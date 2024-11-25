"До Нового года" – военный командир рассказал о целях россиян на Купянском направлении

Российское командование поставило перед своими войсками задачу захватить Купянск до 1 ноября 2024 года. Однако Силы обороны Украины успешно отразили все попытки врага. Теперь оккупанты планируют достичь этой цели до Нового года.

Об этом рассказал командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "Ахиллес", лейтенант Антон Шмагайло (позывной "Бандерас") в интервью "Украинской правде".

По словам военного, на Купянском направлении враг не считается с потерями ни в живой силе, ни в технике и пытается двигаться вперед, несмотря ни на что.

"Если смотреть на карту, наш плацдарм тянется вдоль левого берега реки Оскол. Ключевые населенные пункты: Купянск, Купянск-Узловой и Боровая. Противнику удалось подойти к реке южнее Купянска, частично закрепившись в селе Кругляковка. Таким образом наш плацдарм рассечен пополам", – говорит Антон Шмагайло.

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Командир также упомянул, что российские войска попытались внезапно войти в Купянск, прорвав боевые порядки. Им удалось проникнуть в город, но в течение часа вся техника, которая прорвалась, была уничтожена, а пехота взята в плен или ликвидирована.

"Под страхом смерти за невыполнение задачи враг достаточно часто действует в режиме "камикадзе", понимая, что выжить ему не удастся в любом случае", – объясняет военный.

Напомним, что российская ДРГ попыталась прорвать границу на Харьковщине. Местные власти отметили, что время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских войск, засылая своих диверсантов.