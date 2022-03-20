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К оккупантам приходит прозрение: военные РФ пишут рапорты об увольнении целыми подразделениями

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К оккупантам приходит прозрение: военные РФ пишут рапорты об увольнении целыми подразделениями

Обычные солдаты РФ не хотят отдавать свою жизнь за обворовывающих их людей.

Деморализованные кремлевские военные пишут рапорты об увольнении целыми подразделениями.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности согласно перехваченным переговорам военных РФ, пришла к выводу, что российские военные не понимают смысла войны, убеждены, что их используют как пушечное мясо и отправляют на верную смерть. 

“На фоне этого оккупантов удивила новость, что задержали замруководителя Росгвардии Романа Гаврилова. Ему инкриминируют разворовывание средств - в том  числе, которые были выделены на обеспечение подразделений, воюющих в Украине. Постепенно к оккупантам приходит прозрение”, - рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что обычные солдаты РФ не хотят отдавать свою жизнь за людей, которые их обворовывают.

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