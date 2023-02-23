К северной границе двигаются колонны техники РФ: военные обратились к украинцам

Украинская разведка зафиксировала движение колон военной техники в районе границы с Черниговской областью. Российские захватчики готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления. Силы обороны Сиверской области держат ситуацию под контролем.

Об этом информирует ОК "Север".

Разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью. Они двигаются без знаков распознавания и с оккупантами, одетыми в пиксель, похожим на форму Вооруженных Сил Украины. Цель оккупантов – обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой была одета в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны Сиверской области держат ситуацию под контролем. Также отмечается, что украинские военные в отличие от войск РФ никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобного цели.

"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", — добавили в ОК "Юг".

Напомним, в Харьковской области усилились враждебные ДРГ. Так, 22 февраля российские силы проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской международной границе и северо-восточнее Купянска. Украинские силы заставили вражескую диверсионную группу отступить в Россию.

Тем временем глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

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