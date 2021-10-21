К сопротивлению российской агрессии нужно готовиться в каждой области Украины, — генерал Галаган

Организация движения сопротивления во время вероятного вторжения России является важным аспектом деятельности Сил специальных операций.

Командующий Сил специальных операций ВСУ генерал-майор запаса Григорий Галаган считает, что Украина должна быть готова к вторжению России в каждой области, и подчеркивает важность организации вероятного движения сопротивления.

Об этом он заявил в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

"У нас [в Украине] почти 130 районов в соответствии с новым районированием и отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области ", — заявил Григорий Галаган, подчеркнув, что эта готовность должна одинаково относиться, как к тем регионам, которые находятся под оккупацией, так и ко всем остальным.

Он также напомнил, что меры по организации сопротивления является важным аспектом деятельности Сил специальных операций. Именно этот род войск отвечает за подготовку и организацию Движения сопротивления. Им дается право обеспечить социальную защиту людей, принимающих участие в сопротивлении, а также организовать сам порядок движения сопротивления и проведения определенных мероприятий.

Справка

Григорий Галаган — генерал-майор запаса. С 1995 по 2002 годы проходил службу в Вооруженных силах Украины. С 2002 по 2019 годы — военнослужащий Службы безопасности. Занимал должность первого заместителя начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. 12 лет прослужил в Симферополе и уехал вместе с семьей из Крыма во время аннексии полуострова. Ветеран российско-украинской войны, участник боевых действий.

Напомним, в Киеве презентовали веб-портал о ключевых событиях российской агрессии и преступления, совершенные Российской Федерацией в Крыму и на Донбассе, начиная с 2014 года.

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