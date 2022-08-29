"К сожалению, герои умирают": Залужный обратился к народу в День памяти защитников Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обратился к украинскому народу в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Он пообещал, что ни одна жертва не станет тщетной – мы будем продолжать борьбу до нашей победы.

"Не существует правильных слов или дельных моментов, когда речь идет о потерях. Ведь это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были целой Вселенной. К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для грядущих поколений украинцев, но их больше нет для тех, кому они нужны живые.

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Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет увлекаться мир", — написал он.

Залужный добавил, что каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу.

Напомним, военный эксперт считает, что численность украинских Вооруженных сил должна значительно увеличиться в послевоенный период. Узаконивание службы в резерве позволит Украине эффективно справляться с агрессорами с востока или севера.

Оккупанты в Донецке временно, а Украина и жизнь на Донбасс вернутся обязательно!

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