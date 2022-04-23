"К сожалению, он до сих пор является народным депутатом": Корниенко объяснил, почему Верховная Рада не может забрать мандат у Медведчука

"К сожалению, он до сих пор является народным депутатом": Корниенко объяснил, почему Верховная Рада не может забрать мандат у Медведчука

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что у Виктора Медведчука пока не могут отобрать депутатский мандат.

По его словам, у Верховной Рады нет конституционных оснований забрать мандат у депутата, если он находится под следствием, для этого требуется приговор суда.

Об этом Корниенко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"К сожалению, он до сих пор является народным депутатом. Я не думаю, что это хороший момент, когда человек с процессуальным статусом подозреваемого в государственной измене остается народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований забирать мандат, если человек только под следствием, для этого нужен приговор суда. Я думаю, что приговор суда будет, это все понимают. На самом деле, было бы более благородно со стороны Виктора Медведчука написать заявление о сложении полномочий, но это уже его дело", — отметил Корниенко.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области

Позже Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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