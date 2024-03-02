"К сожалению, только один": Воздушные силы подтверждают сбивание российского истребителя Су-34

Командование Воздушных сил заявляет о сбитии российского самолета Су-34.

Об этом заявил командующий Николай Олещук 2 марта.

"Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один", – написал он в Telegram.

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Ранее Николай Олещук заявил о пуске зенитных ракет по двум российским истребителям – Су-34 и Су-35.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили 13 российских военных самолетов за две недели, чаще всего это были самолеты Су-34.

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