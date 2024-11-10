"К сожалению, укомплектованы они хорошо": в ВСУ заявили о подготовке россиян к новому удару в Донецкой области

Для наступления на Часов Яр врагу нужно свести переправы через канал, чему мешают активные обстрелы.

Кадровые части российских оккупационных войск накапливаются в районе Часов Яра и Торецкой Донецкой области для предстоящего удара.

Об этом заявила спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Суспільного".

"Сейчас мы говорим о том, что там находятся кадровые части, укомплектованы контрактниками и комплектованы они хорошо. Они имеют возможность подводить резервы, личный состав, и к сожалению имеют высокий уровень комплектования", — рассказала она.

Враг пока не имеет возможности сейчас совершать наступление на Часов Яр с применением техники. Для этого ему нужно свести переправы по каналу, а этому мешают активные обстрелы", – сказала Бобовникова.

Она добавила, что ВСУ и дальше держат этот канал под пристальным глазом нашей артиллерии.

Какая ситуация на Торецком направлении

По информации пресс-секретаря оперативно-тактической группировки войск "Луганск" количество штурмов на Торецком направлении уменьшилось, а характер атак изменился.

"Враг использует большее количество личного состава и они несут большие потери. Каждый день мы видим ежедневно враг теряет 50-70 человек убитыми и ранеными", — добавила спикер.

Ранее в Генштабе сообщили о направлениях, которые враг атакует больше всего.

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