К спасению украинских военных из "Азовстали" привлечены влиятельные посредники — Зеленский

Украинский президент рассказал подробности эвакуационной миссии из Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, как в пятницу, 6 мая, происходила эвакуация из Мариуполя, в том числе из "Азовстали".

Об этом он говорил во время своего традиционного обращения.

Президент отметил, что при посредничестве ООН и Международного комитета Красного креста в течение дня было организовано спасение для более 40 гражданских людей – женщин и детей.

"Надеемся, что в скором времени они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, прямо под землей — в укрытиях", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, идет работа над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются на "Азовстали".

“Вовлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства”, – подчеркнул президент.

Напомним, вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась в международную медицинскую организацию "Врачи без границ" с просьбой вывезти из окруженного комбината "Азовсталь" всех людей, в том числе раненых защитников Мариуполя.

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