К "своим" отношениям другое: в Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области (фото)

В Мариуполь привезли беженцев из российской Курской области, в частности, из города Суджа.

В временно оккупированный Мариуполь привезли российских беженцев из Курской области. Их размещают в домах, которые ранее принадлежали местным жителям, но были отобраны оккупантами после того, как мариупольцы были вынуждены покинуть город из-за войны.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Россияне заселяют беженцев в так называемые "национализированные" дома, что фактически означает принудительное отчуждение жилья у тех, кто спасался от ужасов войны. Кроме этого, активисты и партия "Единая Россия" оказали российским беженцам гуманитарную помощь, в частности, постельное белье, обувь и кухонную посуду.

Этот контрастный подход оккупантов к "своим" и местному населению Мариуполя вызывает возмущение. Во время блокады города оккупанты уничтожали инфраструктуру и убили более 22 тысяч мирных жителей. Сейчас тысячи мариупольцев остаются без жилья, а многие продолжают жить в тяжелых условиях на улице, не получая никакой помощи.

Мариупольский городской совет отмечает, что такие действия являются очередным доказательством настоящего отношения оккупационных властей к местным жителям, которые продолжают страдать из-за агрессии.

В Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области / Фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области / Фото: Мариупольский горсовет

Напомним, ранее в Мариуполе ветер сорвал защитную ткань с забора вокруг здания драматического театра, куда 16 марта 2022 попали российские оккупанты. Теперь можно увидеть настоящую картину "русского мира" в оккупации.

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