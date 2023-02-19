"К весеннему наступлению РФ Украина может получить меньше четверти обещанных танков" — Times

До прогнозируемого весеннего наступления России Украина, вероятно, получит менее четверти современных боевых танков.

Об этом пишет The Times.

Как передает издание, Украина ожидает 320 западных танков. Впрочем, только 50 из них достигнут линии фронта к началу апреля. Такого количества может оказаться недостаточно для существенного влияния на боевые действия.

Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его министры постараются передать более 80 танков Leopard 2.

Великобритания пообещала предоставить Украине 14 Challenger 2. Впоследствии Дания, Германия и Нидерланды обнародовали соглашение о модернизации и отправке в 178 старых танков Leopard 1A5.

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Вероятно, 80 танков Leopard 2 будут разделены на два батальона по 40 человек. Считается, что возглавляющий Польша батальон и состоящий из чуть старших моделей, в том числе 14 из польских складов, может быть укомплектован. Однако более современный батальон под руководством Германии, состоящий из 14 германских танков Leopard 2A6, все еще не готов наполовину.

Канада посылает четыре танка Leopard 2, Португалия передаст три в марте, а Норвегия говорит, что в какой-то момент поставит восемь. Известно, что Финляндия готовится отправить несколько танков Leopard 2, но не хочет разглашать их количество. Другие страны, которые могут предоставить танки Leopard 2, в частности Испания, Греция и Турция, которые, как считается, имеют более 300 в каждой, проявляют осторожность.

Пока известно, что американские танки могут прибыть не раньше следующего года. В Германии возмущены таким неторопливым решением союзников, особенно после того, как Берлин оказался под огромным международным давлением, чтобы возглавить инициативу по поставкам танков.

"Этот вопрос я должен задать другим, особенно тем, кто так сильно побуждал меня действовать особым образом", — сказал Шольц.

Оружие для Украины

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что предоставление Украине передового западного оборудования, такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности, может помочь Киеву получить преимущество в небе и усилить наступательные действия против России.

Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министры стран "Большой семерки" во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что сейчас существует настоятельная необходимость оказывать Украине военную поддержку, а поставки современных истребителей займет время.

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