К взрывам в Приднестровье местная "власть" готовилась заранее: позаботились о бункере

К взрывам в Приднестровье местная "власть" готовилась заранее: позаботились о бункере

Украинская военная разведка перехватила документ, свидетельствующий о подготовке руководителей "ПМР" к обстрелу в Тирасполе.

Взрывы, прозвучавшие 25 апреля в так называемой столице Приднестровской Молдавской республики (ПМР) городе Тирасполе, были спланированной провокацией российских спецслужб.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовав перехваченный документ.

Оказывается, к этому "обстрелу" из гранатометов так называемая "власть ПМР" готовилась еще за три дня до его проведения, позаботившись об обустройстве защищенного и комфортного бункера.

22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" непризнанной республики Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города".

В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании.

ГУР Минобороны

"Очевидно, что этот случай – один из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь "ПМР" к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию", — говорится в сообщении украинской военной разведки.

По имеющейся в ГУР Минобороны информации, ФСБ РФ продолжит серию провокативных терактов на территории "ПМР".

Как сообщалось ранее, 25 апреля около 17:45 в Тирасполе прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской Федеральной службы безопасности в ПМР.

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением обнаружили предметы, похожие на использованные гранатометы РПГ-22 и РПГ-27.

Напомним, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной "ПМР". Он заявил, что у российской армии есть задача “установления полного контроля над Донбассом и югом Украины”. После этого оккупанты должны пробить коридор в непризнанную "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

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