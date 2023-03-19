К запуску готовы до 16 "Калибров": Гуменюк рассказала, какой может быть новая атака россиян

Корабельная группировка врага продолжает свои маневры в районе безопасности – там, где они не могут быть поражены нашим оружием. По крайней мере, так они пока думают, отметили в ОК Південь.

Враг держит в Черном море два ракетоносителя с общим запасом ракет до 16 " Калибров ".

Об этом сообщила глава Объединенного координационного прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире объединенного телемарафона.

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает свои маневры в районе безопасности – там, где они не могут быть поражены нашим оружием. По крайней мере, так они пока думают.

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"Они продолжают держать на службе также два надводных ракетоносителя, то есть к запуску могут быть готовы до 16 "Калибров", – говорит Гуменюк.

В ОК "Південь" предполагают, что эти "Калибры", скорее всего, для точечных ударов, ведь на массированный обстрел такое количество не тянет. Однако вариант с массированным обстрелом также нельзя исключать, поскольку враг коварен и в любой момент может увеличить активность и привлечь авиацию.

"Лучше держаться подальше от важных объектов во время тревоги"

Наталья Гуменюк отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море – это высокая опасность. Ведь "Калибры" – высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным координатам. Главная цель врага – попасть по критической и военной инфраструктуре. Поэтому Гуменюк призвала украинцев держаться подальше от таких объектов во время воздушной тревоги.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что Россия продолжит наносить массированные ракетные удары по Украине. Впрочем, частота атак будет зависеть от количества ракет, которые агрессор сможет накопить.

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