"Кабинетные критики ожидают подвига ВСУ, на который ни одна армия НАТО даже не пошла бы" — CNN о F-16 для Украины

Глубина и частота воронок в прифронтовом Орехове в Запорожской области – яркий пример того, почему Украине срочно нужны истребители F-16, поскольку Россия имеет преимущество в воздухе. Однако, несмотря на обещания Запада, даже обучение украинских пилотов еще не началось, и факт в том, что Украина вряд ли получит эти самолеты раньше следующего года.

Об этом говорится в материале CNN.

"Кабинетные критики медленных темпов украинского контрнаступления, кажется, создали сверхчеловеческую Украину, способную разрушить любые базовые военные принципы, основываясь на провале российских позиций в результате молниеносного наступления Киева на Харьков и Херсон в прошлом году. Теперь они ожидают, что армия, которая была почти "списана" 18 месяцев назад, сможет совершить подвиг, на который ни одна армия НАТО даже не пошла бы", — пишут журналисты.

Украинские войска, сосредоточенные вокруг города Орехова, должны проталкиваться через минные поля к врагу, давно ждавшего их наступление.

Журналисты отметили, что любая армия НАТО не продвигалась бы через минные поля и вдоль линии обороны южного фронта, в частности, на Запорожье, без высококачественной бронетехники, средств против разминирования, преимущества в воздухе и хорошо обученных сил.

"Но каким-то образом Запад позволил себе роскошь нетерпения из-за того, что Украина не в состоянии с армией мобилизованных молодых людей, спешно обученных на новом оборудовании, захватить осенью территорию, удерживаемую Россией", — пишет издание.

Отмечается, что украинские военные очень хорошо знают, как F-16 может повлиять на российские силы и боевые действия, так как сейчас они сами потерпают от российских самолетов.

Украинский морской пехотинец ВСУ на южном фронте сказал CNN:

"Я прекрасно понимаю, что такое авиация с ее оснащением и огневой мощью. Это очень страшно".

По его словам, россияне ощутят те же последствия от F-16, что и они. "Это значительно упростит задачу, поскольку они не будут чувствовать себя в безопасности на своих тыловых позициях. Не каждый будет психологически готов вернуться в окопы после авиаудара", — отмечает военный.

"В городах Украины, где постоянно раздаются сирены воздушной тревоги, F-16 позволили бы перехватывать ракеты или бросить вызов некоторым российским самолетам, которые запускают их с большого расстояния. Это бы нарушило данность террора, который Москва каждую ночь устраивает по гражданским районам. Когда ты лежишь в Днепре, слушаешь сирены и ждешь взрывов, любые споры о том, нужно ли Украине больше средств ПВО, кажутся смешными", — пишет CNN.

Издание отмечает, что задача доставить в Украину высококлассные самолеты в кратчайшие сроки всегда была амбициозной. Однако поставка истребителей F-16 вместе с интенсивным обучением и обслуживанием, которое они требуют, приближало бы НАТО к статусу участника войны.

"Возможно, был сделан расчет, что риск втягивания НАТО в войну слишком высок, чтобы оправдать более быстрое продвижение ВСУ с помощью F-16. Что проще взамен сделать ставку на то, сможет ли Украина добиться успеха в своем контрнаступлении, когда одна рука у нее связано за спиной", — пишет CNN.

Напомним, Дания подтвердила, что получила от США одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16.

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