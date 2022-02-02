Кабмин обновил список временно неподконтрольных Украине населенных пунктов

Также правительство утвердило в новой редакции перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

Правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина от 7 ноября 2014 г. №1085 "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия".

Соответствующее решение должностные лица постановили на заседании Кабмина 2 февраля.

"Реализация распоряжения осуществляется в пределах расходов из государственного бюджета, назначенных на соответствующие цели. Кроме того, принятие документа не отразится на развитии регионов, рынке труда, общественном здоровье, экологии и других сферах общественных отношений", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, правительство утвердило в новой редакции перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

Посмотреть обновленный список населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия – можно ЗДЕСЬ.

Напомним, 16 сентября 2020 года Кабинет Министров расширил перечень населенных пунктов на Донбассе, неподконтрольных украинским властям.