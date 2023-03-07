Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: какая процедура

В правительстве рассказали об основаниях и порядке процедуры.

Кабинет Министров Украины во вторник, 7 марта, одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только город Бахмут Донецкой области.

Сообщается, что основанием для обязательного выезда ребенка теперь есть решение областных военных администраций, согласованное с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Обязательная эвакуация принудительным способом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, заменяющего их лица, или другого законного представителя.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни", – отмечают в Минреинтеграции.

Напомним, по последним данным, в Бахмуте все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.

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