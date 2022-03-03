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Кабмин предлагает ввести санкции против Путина, Пескова, Лаврова и других

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Кабмин предлагает ввести санкции против Путина, Пескова, Лаврова и других

Associated Press

Правительство также опубликовало полный перечень предлагаемых ограничений.

Кабинет Министров Украины предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против президента России Владимира Путина и еще 34 члена правительства РФ.

Об этом говорится в распоряжении правительства №193 от 1 марта 2022 года.

Отмечается, что санкции должны быть применены в связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию Украины, совершением массовых военных преступлений на территории государства, которыми РФ совершила акт беспрецедентной вооруженной агрессии против Украины и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность, а также нарушила множество международно-правовых актов двустороннего и многостороннего характера.

"Итак, осознавая необходимость неотложного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, в частности на враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспропри физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития Кабмин одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по бессрочному применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам", – говорится в правительственном распоряжении.

В частности, предлагается ввести санкции против:

  1. президента России Владимира Путина,
  2. его пресс-секретаря Дмитрия Пескова,
  3. главы правительства РФ Михаила Мишустина,
  4. его первого заместителя Андрея Белоусова,
  5. заместителей Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Юрия Борисова, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева,
  6. министра внутренних дел Владимира Колокольцева,
  7. министра обороны Сергея Шойгу,
  8. министра иностранных дел Сергея Лаврова,
  9. министра финансов Антона Силуанова,
  10. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова,
  11. секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева,
  12. и.о. министра по вопросам гражданской обороны Александра Чуприана,
  13. министра здравоохранения Михаила Мурашко,
  14. министра культуры Ольги Любимовой,
  15. министра образования Сергея Кравцова,
  16. министра науки Валерия Фалькова,
  17. министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова,
  18. министра природных ресурсов Александра Козлова,
  19. министра цифрового развития, связи и коммуникаций Максута Шадаева,
  20. министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева,
  21. министра строительства Ирека Файзкллина,
  22. министра спорта Олега Матицина,
  23. министра транспорта Виталия Севельева,
  24. министра труда и соцзащиты Антона Котякова,
  25. министра экономического развития Максима Решетникова,
  26. министра энергетики Николай Шульгинова,
  27. министра юстиции Константина Чуйченко.

Согласно решению, среди санкций:

  • блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
  • запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
  • запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции по закону;
  • запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
  • полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции по закону;
  • запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
  • прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
  • лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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