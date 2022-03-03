Кабмин предлагает ввести санкции против Путина, Пескова, Лаврова и других

Кабмин предлагает ввести санкции против Путина, Пескова, Лаврова и других

Правительство также опубликовало полный перечень предлагаемых ограничений.

Кабинет Министров Украины предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против президента России Владимира Путина и еще 34 члена правительства РФ.

Об этом говорится в распоряжении правительства №193 от 1 марта 2022 года.

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Отмечается, что санкции должны быть применены в связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию Украины, совершением массовых военных преступлений на территории государства, которыми РФ совершила акт беспрецедентной вооруженной агрессии против Украины и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность, а также нарушила множество международно-правовых актов двустороннего и многостороннего характера.

"Итак, осознавая необходимость неотложного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, в частности на враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспропри физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития Кабмин одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по бессрочному применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам", – говорится в правительственном распоряжении.

В частности, предлагается ввести санкции против:

президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главы правительства РФ Михаила Мишустина, его первого заместителя Андрея Белоусова, заместителей Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Юрия Борисова, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева, и.о. министра по вопросам гражданской обороны Александра Чуприана, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра культуры Ольги Любимовой, министра образования Сергея Кравцова, министра науки Валерия Фалькова, министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова, министра природных ресурсов Александра Козлова, министра цифрового развития, связи и коммуникаций Максута Шадаева, министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева, министра строительства Ирека Файзкллина, министра спорта Олега Матицина, министра транспорта Виталия Севельева, министра труда и соцзащиты Антона Котякова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра энергетики Николай Шульгинова, министра юстиции Константина Чуйченко.

Согласно решению, среди санкций: