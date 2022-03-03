Кабмин предлагает ввести санкции против Путина, Пескова, Лаврова и других

Правительство также опубликовало полный перечень предлагаемых ограничений.
Кабинет Министров Украины предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против президента России Владимира Путина и еще 34 члена правительства РФ.
Об этом говорится в распоряжении правительства №193 от 1 марта 2022 года.
Отмечается, что санкции должны быть применены в связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию Украины, совершением массовых военных преступлений на территории государства, которыми РФ совершила акт беспрецедентной вооруженной агрессии против Украины и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность, а также нарушила множество международно-правовых актов двустороннего и многостороннего характера.
"Итак, осознавая необходимость неотложного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, в частности на враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспропри физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития Кабмин одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по бессрочному применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам", – говорится в правительственном распоряжении.
В частности, предлагается ввести санкции против:
- президента России Владимира Путина,
- его пресс-секретаря Дмитрия Пескова,
- главы правительства РФ Михаила Мишустина,
- его первого заместителя Андрея Белоусова,
- заместителей Дмитрия Григоренко, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Юрия Борисова, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева,
- министра внутренних дел Владимира Колокольцева,
- министра обороны Сергея Шойгу,
- министра иностранных дел Сергея Лаврова,
- министра финансов Антона Силуанова,
- министра промышленности и торговли Дениса Мантурова,
- секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева,
- и.о. министра по вопросам гражданской обороны Александра Чуприана,
- министра здравоохранения Михаила Мурашко,
- министра культуры Ольги Любимовой,
- министра образования Сергея Кравцова,
- министра науки Валерия Фалькова,
- министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова,
- министра природных ресурсов Александра Козлова,
- министра цифрового развития, связи и коммуникаций Максута Шадаева,
- министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева,
- министра строительства Ирека Файзкллина,
- министра спорта Олега Матицина,
- министра транспорта Виталия Севельева,
- министра труда и соцзащиты Антона Котякова,
- министра экономического развития Максима Решетникова,
- министра энергетики Николай Шульгинова,
- министра юстиции Константина Чуйченко.
Согласно решению, среди санкций:
- блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;
- запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции по закону;
- запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
- полный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции по закону;
- запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
- лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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