Кабмин разрешил покидать Украину еще одной категории мужчин: подробности

Война все еще продолжается, а значит, в Украине продолжает действовать режим военного положения, предусматривающий запрет мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны. Однако Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, участвуя в антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.

В сообщении говорится, что военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, участвуя в АТО, могут покидать территорию Украины в период военного положения.

В министерстве также заявили, что такое решение было принято во избежание несправедливого ограничения прав родственников тех лиц, которые погибли или пропали без вести, участвуя в АТО.

Как рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, военная агрессия России против Украины началась в 2014 году. Уже в 2022 году началось полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

"Поэтому должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников — участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", — сказала Лапутина.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9075, который предлагает установить новые правила пересечения границы во время войны для некоторых категорий.

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