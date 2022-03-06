Кабмин решил, что будет делать с телами ликвидированных российских оккупантов

После накопления тел в моргах их будут отправлять в РФ.
Кабинет министров Украины определился, что делать с телами погибших российских оккупантов.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 5 марта.
Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел. Военные администрации обеспечивают образование соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций ( с согласия), волонтеров (с согласия) и других.
Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.
Отмечается, что при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мер с целью дальнейшего информирования реальных последствий военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.
Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местах нахождения тел образуется специальный колл-центр при Национальной полиции.
Отмечается, что тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальных рефрижераторов на железнодорожной базе и/или прицепов-авторефрижераторов.
После накопления тел в моргах или пунктах сбора обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.
Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций (объединений) только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, проводимых не более 15 дней.
Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.