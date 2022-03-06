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Кабмин решил, что будет делать с телами ликвидированных российских оккупантов

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Кабмин решил, что будет делать с телами ликвидированных российских оккупантов

Фото: t.me/zoda_gov_ua

После накопления тел в моргах их будут отправлять в РФ.

Кабинет министров Украины определился, что делать с телами погибших российских оккупантов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 5 марта.

Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел. Военные администрации обеспечивают образование соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций ( с согласия), волонтеров (с согласия) и других.

Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.

Отмечается, что при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мер с целью дальнейшего информирования реальных последствий военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местах нахождения тел образуется специальный колл-центр при Национальной полиции.

Отмечается, что тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальных рефрижераторов на железнодорожной базе и/или прицепов-авторефрижераторов.

После накопления тел в моргах или пунктах сбора обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.

Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций (объединений) только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, проводимых не более 15 дней.

Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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