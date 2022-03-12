Кабмин согласовал полную отмену налога на добавленную стоимость и акциза на горючее

Кабмин согласовал полную отмену налога на добавленную стоимость и акциза на горючее

Поддержать решение теперь должен парламент.

Кабинет министров принял несколько важных решений на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения 12 марта.

По его словам, согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо: бензин, дизель.

"Это делается не только в контексте посевной компании, которую нужно начинать очень быстро, срочно. Но и в расчете на нужды всех наших граждан Украины, чтобы не было дефицита горючего в стране, чтобы цены были стабильными", — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Кабинет Министров свою часть работы сделал, а теперь дело за депутатами Верховной Рады.

"Они должны безотлагательно принять это решение своим голосованием. Председатель парламента Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания.

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