Кабмин согласовал полную отмену налога на добавленную стоимость и акциза на горючее

Поддержать решение теперь должен парламент.
Кабинет министров принял несколько важных решений на фоне российского вторжения в Украину.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения 12 марта.
По его словам, согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо: бензин, дизель.
"Это делается не только в контексте посевной компании, которую нужно начинать очень быстро, срочно. Но и в расчете на нужды всех наших граждан Украины, чтобы не было дефицита горючего в стране, чтобы цены были стабильными", — подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что Кабинет Министров свою часть работы сделал, а теперь дело за депутатами Верховной Рады.
"Они должны безотлагательно принять это решение своим голосованием. Председатель парламента Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания.
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