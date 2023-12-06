Кабмин выделил на строительство фортификационных сооружений в Запорожье 31 млн гривен

Фортификационные сооружения нужны для усиления обороны против русских захватчиков.

Кабинет министров Украины выделил на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области 31 млн. 704 тысячи гривен.

Также читайте В Украине будут строить фортификационные сооружения в отдельных областях — Шмыгаль

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено в целях укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (для Запорожской областной военной администрации) 31 млн 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что фортификационные сооружения, о строительстве которых заявил президент Украины Владимир Зеленский, помогут усилить оборону.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные по некоторым направлениям переходят в стратегическую оборону.

Читайте также: