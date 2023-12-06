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Кабмин выделил на строительство фортификационных сооружений в Запорожье 31 млн гривен

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Кабмин выделил на строительство фортификационных сооружений в Запорожье 31 млн гривен

Кабинет министров / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Фортификационные сооружения нужны для усиления обороны против русских захватчиков.

Кабинет министров Украины выделил на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области 31 млн. 704 тысячи гривен.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено в целях укрепления обороноспособности государства Запорожской областной государственной администрации (для Запорожской областной военной администрации) 31 млн 704 тыс. гривен для строительства фортификационных сооружений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что фортификационные сооружения, о строительстве которых заявил президент Украины Владимир Зеленский, помогут усилить оборону.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные по некоторым направлениям переходят в стратегическую оборону.

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Дата публикации
Просмотры
93
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