КАБы бьют на 150 км: эксперт назвал 8 областей, которые теперь под ударом
Россияне опробовали новые КАБы, угрожающие Одессе, Сумам и Полтавщине. Эксперты объяснили, почему их трудно сбивать и каковы 3 способа защиты.
Россия опробовала и, вероятно, попытается масштабировать производство новых управляемых авиабомб (КАБ) с увеличенной дальностью поражения. Первое экспериментальное использование такого оружия было зафиксировано в Днепропетровской области.
Об этом рассказал для 24 канала военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.
Новая угроза касается регионов, куда российская тактическая авиация может подлететь на расстояние пуска примерно 100 — 150 километров.
«Нужно понимать, что КАБ — это оружие, запускаемое из самолетов тактической авиации. Она не летит полторы — две тысячи километров, как, например, ракеты, запускающие Ту-95 или Ту-160», — объяснил Мусиенко.
Таким образом, потенциальная опасность, кроме традиционно прифронтовых зон, распространяется на новые регионы.
В список потенциальных целей теперь входят:
На Юге: Одесса, Запорожье, Херсон и Днепропетровщина.
На Севере: Чернигов, Сумы и Харьков.
На Востоке: Харьков и частично Полтавщина.
Как защититься от модернизированных кабов
Эксперты признают, что противодействие этим бомбам крайне сложной задачей. По мнению Александра Мусиенко, она состоит в трех ключевых аспектах:
Уничтожение российских самолетов (носителей КАБ) и мест хранения самих бомб на территории России, в оккупированном Крыму и на пограничных.
Работа ПВО по самолетам: Использование существующих систем ПВО для сбивания вражеской авиации еще до момента запуска бомбы.
Избиение самих кабов: Это самый сложный вариант. Недавно во Франции в рамках сотрудничества с НАТО проводились испытания по уничтожению КАБов. Однако для этого требуется огромное количество дорогостоящих ракет-перехватчиков.
Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский добавляет, что средства РЭБ также являются элементом защиты. Однако они способны лишь снизить точность бомбы, но не обезвредить ее. Даже если КАБ с боевой частью 250 кг упадет неподалеку от цели, разрушительные последствия все равно будут значительными.
В то же время глава Центра радиотехнологий Сергей «Флэш» Бескрестнов в комментарии «Труха. Украина» отметил, что так называемые реактивные КАБы, собственно, являются дешевым аналогом крылатой ракеты или реактивного «Шахеда», которыми столицу атакуют уже четвертый год.
«То, что недавно долетело до Полтавы — это не тот КАБ весом до 3 тыс. кг, который противник массово бросает по фронтам и наносит нам большой вред», — отметил он.
По его словам, боевая часть этой бомбы весит около 100 кг, и хотя этот КАБ действительно может преодолевать расстояние 120–180 км, он не нанесет такого ущерба, как «фронтовый».