Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
537
Время на прочтение
2 мин

КАБы бьют на 150 км: эксперт назвал 8 областей, которые теперь под ударом

Россияне опробовали новые КАБы, угрожающие Одессе, Сумам и Полтавщине. Эксперты объяснили, почему их трудно сбивать и каковы 3 способа защиты.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
КАБ

КАБ / © скриншот с видео

Россия опробовала и, вероятно, попытается масштабировать производство новых управляемых авиабомб (КАБ) с увеличенной дальностью поражения. Первое экспериментальное использование такого оружия было зафиксировано в Днепропетровской области.

Об этом рассказал для 24 канала военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

Новая угроза касается регионов, куда российская тактическая авиация может подлететь на расстояние пуска примерно 100 — 150 километров.

«Нужно понимать, что КАБ — это оружие, запускаемое из самолетов тактической авиации. Она не летит полторы — две тысячи километров, как, например, ракеты, запускающие Ту-95 или Ту-160», — объяснил Мусиенко.

Таким образом, потенциальная опасность, кроме традиционно прифронтовых зон, распространяется на новые регионы.

В список потенциальных целей теперь входят:

  • На Юге: Одесса, Запорожье, Херсон и Днепропетровщина.

  • На Севере: Чернигов, Сумы и Харьков.

  • На Востоке: Харьков и частично Полтавщина.

Как защититься от модернизированных кабов

Эксперты признают, что противодействие этим бомбам крайне сложной задачей. По мнению Александра Мусиенко, она состоит в трех ключевых аспектах:

Уничтожение российских самолетов (носителей КАБ) и мест хранения самих бомб на территории России, в оккупированном Крыму и на пограничных.

Работа ПВО по самолетам: Использование существующих систем ПВО для сбивания вражеской авиации еще до момента запуска бомбы.

Избиение самих кабов: Это самый сложный вариант. Недавно во Франции в рамках сотрудничества с НАТО проводились испытания по уничтожению КАБов. Однако для этого требуется огромное количество дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский добавляет, что средства РЭБ также являются элементом защиты. Однако они способны лишь снизить точность бомбы, но не обезвредить ее. Даже если КАБ с боевой частью 250 кг упадет неподалеку от цели, разрушительные последствия все равно будут значительными.

В то же время глава Центра радиотехнологий Сергей «Флэш» Бескрестнов в комментарии «Труха. Украина» отметил, что так называемые реактивные КАБы, собственно, являются дешевым аналогом крылатой ракеты или реактивного «Шахеда», которыми столицу атакуют уже четвертый год.

«То, что недавно долетело до Полтавы — это не тот КАБ весом до 3 тыс. кг, который противник массово бросает по фронтам и наносит нам большой вред», — отметил он.

По его словам, боевая часть этой бомбы весит около 100 кг, и хотя этот КАБ действительно может преодолевать расстояние 120–180 км, он не нанесет такого ущерба, как «фронтовый».

