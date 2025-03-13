КАБы прилетают каждый день, раньше так не было: местные о том, как РФ уничтожает Сумщину

На фоне наступления РФ в Курской области российские оккупанты усилили обстрелы приграничных громад Сумщины.

Как сообщает Сумская ОВА, в течение дня россияне совершили 93 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов области. Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Ахтырская, Глуховская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Миропольская громада

Глава пограничной Миропольской громады Елена Шаркова в разговоре с "Кордон.Медиа" сообщила, что из ее громады активно эвакуируются жители из-за постоянных обстрелов.

"Сейчас КАБы прилетают каждый день, раньше такого не было. Дома просто уничтожаются", – говорит глава громады. По ее словам, сейчас в Миропольской громаде остается более тысячи человек. Из 10 километровой зоны эвакуировали всех детей.

В целом, по данным ОВА, в Миропольской громаде произведен сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), удар FPV-дронами (3 взрыва), пуск авиационной бомбы типа КАБ (6 взрыва). Сегодня россияне также разрушили мост, соединяющий Миропольскую громаду с областным центром.

Хотинская громада

По информации Сумской ОВА, на территории громады произошли сбросы взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), артиллерийский обстрел (4 взрыва). В результате артобстрела ранены трое гражданских лиц.

Местные жители рассказали "Кордон.Медиа", что россияне в основном обстреливают улицы из градов, минометов, попадание "шахедов", также сейчас большую угрозу для населения представляют дроны на оптоволокне. Несмотря на это, еще более тысячи человек остаются в поселке Хотинь.

Последствия российских обстрелов в Хотине / Фото: Telegram "Кордон. Медіа"

Вечером 12 марта оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Хотине. В результате атаки разрушена школа.

Разрушенная школа в Хотине / Фото: Telegram "Кордон. Медіа"

Юнаковская громада

Совершены удары FPV-дронами (20 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), пуски авиационных бомб типа КАБ (6 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов), артобстрелы (13 взрывов).

Отметим, что к Юнаковской общине принадлежит пограничное село Басовка. По информации "Кордон. Медиа", окрестности села уже находятся в серой зоне.

Сегодня в Сети появилось видео, как оккупанты прорывались в Басовку на квадроциклах, а ВСУ их уничтожали.

ВСУ уничтожают россиян, пытающихся закрепиться в Басовке Сумской области

Ситуация в других громадах области

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (1 взрыв), FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств (12 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), удары FPV-дронами (7 взрывов).

Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (6 взрывов). В результате повреждено частное домовладение.

Середино-будская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (6 взрывов).

Глуховская громада: враг атаковал FPV-дронами (3 взрыва).

Ахтырская громада: совершена атака БпЛА (1 взрыв). В результате удара произошло возгорание сухой травы и повреждено нежилое помещение.

Напомним, что в Сумской области была объявлена обязательная эвакуация еще из 8 населенных пунктов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.