Качество армии Украины ухудшилось из-за потерь опытных военных: возможно ли весеннее контрнаступление

Качество армии Украины могло ухудшиться. Произошло это из-за потерь украинских военных на поле боя. Теперь чиновники ставят под сомнение готовность к весеннему контрнаступлению и освобождению территорий от оккупантов.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, американские и европейские чиновники предполагают, что из-за российского вторжения погибли или получили ранения до 120 тысяч украинских военных. В то время как потери оккупантов дошли до отметки в 200 тысяч.

Нашим военным нужны артиллерийские снаряды и минометные мины. Об этом они сказали журналистам издания, которые были с ними на передовой. В то же время, качество мобилизованных отражается на качестве ведения боевых действий.

"Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены", – рассказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол".

Однако ситуация на фронте сейчас может не иллюстрировать полную картину боеспособности ВСУ — Киев готовит отдельные войска для предстоящего контрнаступления.

"Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, что в любой войне наступает время, когда нужно готовить новые кадры, что и происходит сейчас", – сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В то же время Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский считает, что победа над оккупантами в этом году возможна.

"Наш президент вдохновляет нас на победу. В общем, мы все думаем все равно, и мы понимаем, что для нас, конечно, необходимо победить до конца года. И это реально. Это реально, если мы получим всю ту помощь, которую нам обещали наши партнеры", – подчеркнул военный.

Напомним, что в Воронежской области РФ местные власти решили разослать повестки в регионе якобы для "актуализации данных военного учета".

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