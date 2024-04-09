Кадровые изменения в ОК "Юг" и "Запад": что известно о новых командующих

В Силах обороны уволили командующих ОК "Юг" и "Запад".
В Силах обороны уволили руководителя оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука и руководителя оперативного командования "Запад" Сергея Литвинова. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, новым командующим ОК "Юг" назначен бригадный генерал и бывший командующий 59-й бригадой Геннадий Шаповалов. Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Владимир Шведюк.
ТСН.ua. рассказывает, что известно о Шаповале и Шведюке.
Геннадий Шаповалов
Геннадий Шаповалов окончил "Острожскую академию" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских сухопутных войск, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге к генерал-лейтенанту включительно.
В марте 2022 года получил звание бригадного генерала. С октября 2019 по 2021 год был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени "Якова Гандзюка".
Владимир Шведюк
Владимир Шведюк родился 23 июня 1969 года в Винницкой области, в семье военнослужащего. Его отец служил в танковых войсках. Окончил в 1990 году танковое училище. Позже Национальную академию обороны Украины.
Начал службу в Германии, в составе части, входившей в западную группу войск. После обретения Украиной независимости в 1992 году вернулся на Родину.
"Видимо, мой офицерский путь также типичен: командир танкового взвода, потом командовал ротой и так до генеральских должностей…", — сказал он в одном из интервью.
В 2003 году его перевели в одну из частей морской пехоты в Крыму. Затем Владимир Шведюк служил в береговой обороне. До 2014 года он находился на государственной службе и когда Россия аннексировала Крым, он с женой уехал в Черновцы.
Шведюк участвовал в АТО на востоке Украины. В 2018 году он был назначен на должность командира 59-го ОМПБр.
С 2016 года занимал должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата оперативного командования "Запад" ВСУ.
До марта 2022 был заместителем командующего сил ТРО, а с марта 2022 – стал начальником штаба группировки Объединенных сил.
Напомним, Сырский анонсировал обновление Генштаба.
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