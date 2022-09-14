Кадры, как из фильма об апокалипсисе: Зеленский показал жуткое видео с освобожденных территорий Харьковщины

Глава государства показал кадры с освобожденных территорий Харьковщины, словно из фильмов ужасов.

Соответствующее видео Владимир Зеленский опубликовал на своей странице телеграммы.

На видео видно, какие стали города Балаклея и Изюм после прихода "русского мира". За более чем 6 месяцев оккупации в городах уничтожена инфрастуруктура, жилые дома, на обочинах — разбиты частные автомобили.

В своем выступлении перед военными, деоккупировавшими территории области, Зеленский поблагодарил за работу и освобождение украинской земли от врага. Также он вспомнил аннексированный Россией Крым и подчеркнул, что увольнение Харьковщины — "это сигнал для жителей Крыма".

Можно временно оккупировать территории нашего государства. Но точно невозможно оккупировать украинских людей. Можно промывать мозг, но нельзя сделать этого с сердцами украинцев. Спасибо командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, всем нашим воинам за то, что освобождаете украинскую землю от врага. наших людей, наши сердца, детей и будущее", – написал президент.

Напомним, Зеленский посетил уволенные Балаклею и Изюм Харьковской области. Он признался, что в деоккупированных городах увидел то, что и в Буче.

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

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