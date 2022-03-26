Кадры разрушенного Мариуполя журналисту удалось снять и вывезти на спрятанной в конфете флешке

Кадры разрушенного Мариуполя журналисту удалось снять и вывезти на спрятанной в конфете флешке

Мужчина рассказывает, что люди достают себе воду из фонтанов и рек.

Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб, скрывался по подвалам Мариуполя, простудился, едва выжил, пешком выходил из города, но смог вывезти свои фото и видео разрушенного рашистами города на флешке, спрятав ее в конфету.

Об этом говорится в ТСН

«Выжить в месте, где нет воды, связи, никаких коммуникаций… Люди набирали воду из фонтанов, рек и водоема и рядом десятки трупов. Я провез флешку, не поверите, в конфете», – рассказывает журналист.

На кадрах здесь так сложно узнать веселый и яркий промышленный город. Дома черные, разваленные, разрушенные. Не сразу узнаешь школу – здание дымит.

Длинные очереди, замерзшая вода в кранах, разрушенные дома, которые видны из окон выжженных квартир. Троллейбусы, от которых остались сами скелеты. Деревья, которые скосило — как траву косой и могилы во дворах.

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А еще люди, которые пешком пытаются пешком сбежать из города, воронки, размер которых не передаст ни одно фото, машины перемешало с землей и пылью.

Драматический театр, который пережил авиаудары, когда в подвале там было от тысячи человек и надпись дети – к нему Слава успел забежать, чтобы покричать к людям. «Я спускался туда, когда еще горело, я спустился в подвал, но уже никого не было», — рассказывает журналист.

Он также обнадеживает, что до того, какие россияне выпустили по театру снаряд, из здания вышли несколько десятков людей, самоорганизовавшихся для пешей эвакуации.

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