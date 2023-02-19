Кадыров хочет посоревноваться с Пригожиным: что задумал одиозный лидер Чечни

Президент Чеченской республики в составе РФ Рамзан Кадыров заявил, что ЧВК "Вагнера", воюющая вместе с российской армией в Украине, достигла "впечатляющих результатов" и выразил намерение создать собственную частную военную компанию, чтобы посоревноваться с "дорогим братом" Евгением Пригожином.

Как сообщает Reuters, об этом он написал в своем Telegram-канале.

“Когда моя государственная служба закончится, у меня есть серьезные планы составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, это будет успешно", – заявил Кадыров.

Такая поддержка частных военных компаний, которые глава Чечни назвал "необходимостью", прозвучала на фоне попытки Кремля сдержать чрезмерное политическое влияние Пригожина. В частности, ему приказано прекратить публичную критику министерства обороны, а российские государственные СМИ получили предписание прекратить вспоминать его имя и ЧВК "Вагнера".

И Кадыров, и Пригожин управляют вооруженными группировками, действующими в значительной степени вне зависимости от российского военного командования. В то же время оба критически относились к военному руководству российской армии.

Наемников ЧВК Вагнера используют в захватнической войне России против Украины на передовой во время многомесячного штурма украинского города Бахмут.

Пригожин, проведший последнее десятилетие Советского Союза в тюрьме за ограбление и мошенничество, годами был соратником Путина. Он привлек наемников группы "Вагнера" воевать вместе с российскими военнослужащими в Сирии и в конфликтах по всей Африке для продвижения геополитических интересов России.

После многих лет возражений в прошлом году Пригожин признал свои связи с ЧВК "Вагнера".

Напомним, США признали ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

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