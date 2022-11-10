Кадыров и Пригожин создают собственные армии, потому что готовятся к распаду РФ – американский генерал

Ходжес заметил, что формирования Пригожина и Кадырова не подчиняются генштабу армии РФ.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовятся к распаду России, а потому создают собственные армии.

Такое мнение озвучил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью "24 каналу".

Ходжес признал, что переоценил российскую армию в начале полномасштабного вторжения. Он отметил, что не учел существующие в вооруженных силах масштабы коррупции и хищения.

Генерал заметил, что Кадыров бережет своих бойцов и редко когда отправляет их на передовую. Чаще всего "кадыровцы" выполняют функцию заградительных отрядов, которые стоят сзади и стреляют по российским солдатам, если те собираются убегать.

"Кадыров и Пригожин готовятся к тому, что когда распадется Россия, у них будет по собственной армии. Я уверен, что Кадыров и Пригожин не получают приказы от генерала Герасимова. Это вид российской армии, который не может воевать во взаимодействии с ВВС, наземными силами или артиллерией. Для Украины это, в принципе, хорошо", – считает эксперт.

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Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина и Кадырова в качестве противников Минобороны РФ и Генштаба, возглавляемых Шойгу и Герасимовым.

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ТСН.ua разбирался, как Пригожин и Кадыров провоцируют конфликт в военном руководстве России, какова роль ЧВК "Вагнер" в войне и какие проблемы для Кремля могут создать неподконтрольные частные армии путинского окружения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в России есть по меньшей мере четыре армии, которые не подчиняются друг другу. Свои армии имеют собственно Шойгу, Кадыров, глава Росгвардии Золотов и руководитель ППК "Вагнера" Пригожин.

Советник ОП Алексей Арестович вообще считает, что можно говорить о 8 армиях. По его мнению, в РФ продолжается активная борьба за возможность быть у власти в будущем.