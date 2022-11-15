Кадыров назвал свои условия "мира" с Украиной: хочет юг и Донбасс с Крымом

Кадыров решил, что может диктовать условия Украины и заговорил ультиматумами.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров решил высказать свои условия для переговоров с Украиной. Дон-дон, как обычно, упомянул о "шайтанах", "сатанистах" и мифических войсках НАТО.

Об этом он сказал в Телеграмме.

Кадыров уверен, что власти Украины находятся не в том положении, чтобы диктовать условия.

Он требует от Украины признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя российскими.

Второе условие Кадырова дословно звучит так: "Выдача всех фашистских преступников и сатанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы".

Глава Чечни пригрозил, что если так называемая "специальная военная операция" закончится без соблюдения этих условий, то в Чеченской Республике "найдутся добровольцы", которые будут бороться за выполнение этого условия.

Также Кадыров пообещал выбросить из Украины военные НАТО. Где он их здесь увидел – непонятно.

Переговоры с РФ: позиция Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что условие для переговоров одно – Россия должна покинуть все захваченные территории Украины.

Президент Владимир Зеленский перечислил условия мира с Россией. В частности, он отметил важность вывода войск РФ и прекращения боевых действий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что чем дольше РФ будет саботировать десять условий мира Владимира Зеленского, тем хуже будет складываться ситуация для самой Москвы.