Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, похоже, отказался от предложения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к новой информационной кампании против российского Министерства обороны.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW указывают, что 17 февраля Кадыров подчеркнул, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного президентом России Владимиром Путиным, и что у чеченских боевых офицеров хорошие скоординированные отношения с Минобороны.

Одобрение Кадыровым Минобороны РФ после попытки Пригожина заручиться поддержкой Кадырова путем публичного визита к раненому командиру спецназа "Ахмат" 16 февраля.

Пригожин, вероятно, возобновил свою информацию кампанию против российского Минобороны, заявив 18 февраля, что ЧВК "Вагнер" не подчиняется Минобороны и "не имеет ничего общего с российской армией".

В октябре 2022 года Пригожин использовал критику Кадырова в адрес российских военных, чтобы взорвать Минобороны и усилить ЧВК "Вагнер".

Однако на этот раз, как отмечают в ISW, Кадыров не ответил на предложение Пригожина, поскольку считает более выгодным пост в российском правительстве, чем политические отношения с руководителем ЧВК "Вагнер".

По мнению аналитиков, сейчас Пригожин также пытается привлечься поддержкой ультранационалистических деятелей в Кремле и военных блоггеров.

Напомним, в январе в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что военное командование России подготовило для кремлевских пропагандистов рекомендации по освещению войны против Украины, где призывают отказаться от упоминания ЧВК "Вагнер" в положительном контексте.

Путин привел войну в российские семьи, а Кадыров создает свою армию Алексей Буряченко

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