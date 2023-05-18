Кадыров отправил в Украину полк "смертников" во главе с борцом с гомосексуализмом Тушаевым

Тушаев возглавил 96 полк оперативного назначения и уже якобы отправился из Грозного на Донбасс.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отправил на Донбасс для "освобождения" Украины борца с гомосексуализмом, генерала Магомеда Тушаева.

Кадыров поставил генерала Тушаева во главе 96 полка оперативного назначения северо-кавказского округа войск нацгвардии РФ.

Об этом лидер Чечни сообщил в Telegram.

Кадыров говорит, что Тушаев вместе с полком "смертников" уже отправился из Грозного в зону проведения так называемой специальной военной операции в Украине.

"Достойные сыновья чеченского народа отправились на Донбасс и в Украину, чтобы присоединиться к своим однополчанам, которые неделей ранее сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке", — отметил он.

По словам Кадырова, 96 полк – одно из самых боеспособных подразделений Чечни.

Ранее бойцы занимались террором местного населения, проводя спецоперации по "нейтрализации бандитов", отметил Кадыров.

Лидер Чечни подчеркнул, что уверен в способности Тушаева выполнить все задачи Путина и отметил, что чеченские наемники едут уничтожать в Украине "фашизм" и предотвращать навязывание европейских "ценностей" народам РФ.

Известно, что генерал Тушаев замучил в Чечне десятки мужчин по подозрению в гомосексуализме.

Отметим, что в феврале 2022 года Тушаев побывал в Гостомеле под Киевом, тогда он был руководителем 141 моторизированного полка кадыровской гвардии. В конце февраля 141-й моторизованный полк был разбит, а его остатки "зачистил" спецназ СБУ. Ряд СМИ сообщил о гибели Тушаева, но эта информация не подтвердилась.

Напомним, кадыровцы в Мариуполе издеваются над гражданским населением, они напиваются и цепляются к местным жителям. Люди получают телесные повреждения, в частности от холодного оружия.