"Дон-дон" заявил, что отпрвит в Украину еще 3 тыс. своих боевиков, но его утверждение невозможно проверить независимо.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что три тысячи его боевиков готовы, чтобы отправиться воевать в Украину.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

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Утверждение Кадырова невозможно проверить независимо, а оценки количества чеченских боевиков, направленных в Украину, разнятся.

"У них самая лучшая экипировка и современное вооружение. К тому же ребята отличаются высокой боеспособностью и очень мотивированы на результат", – заявил Кадыров.

По словам "дон-дона, чеченские боевики поступили в новые подразделения Минобороны РФ и Росгвардии. Они будут служить в таких преступных формированиях: "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", а также в недавно созданных "батальонах" имени шейха Мансура и имени Байсангура Беноевсого.

Отметим, что Шейх Мансур и Байсангур Беноевский – борцы за независимость чеченського народа от Российской империи в 18-19 веке. Решения назвать на честь них подразделения оккупантов вызвало недовольствие некоторых Z-пропагандистов.

Действительно ли "кадыровцы" воюют на передовой

Ранее основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объяснил, что "кадыровцы" никогда не участвуют в реальных боях, но при этом активно пиарятся в соцсетях и снимают постановочные видео. Их бережет Рамзан Кадыров "для других" целей, в том числе – для поддержки своего режима.

Кроме того, кадыровцы исполняют функции загратодрядов на фронте и расстреливают тех россиян, кто хочет отступить с поля боя.

Вместо реальных боев преспешники "дон-дона" терроризируют украинское население на оккупированных территориях.

В то же время по всей России преспешники Кадырова вербуют добровольцев, суля им хорошие деньги за возможность погибнуть в Украине. Этих наемников затем свозять в Чечню, цепляют на их форму местные шевроны и отправляют в Украину уже как "чеченцев".

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