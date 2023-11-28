Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кадыров пообещал еще одну "партию" боевиков на войну против Украины

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
380
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кадыров пообещал еще одну "партию" боевиков на войну против Украины

Рамзан Кадыров / Фото: Associated Press

"Дон-дон" заявил, что отпрвит в Украину еще 3 тыс. своих боевиков, но его утверждение невозможно проверить независимо.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что три тысячи его боевиков готовы, чтобы отправиться воевать в Украину.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

Утверждение Кадырова невозможно проверить независимо, а оценки количества чеченских боевиков, направленных в Украину, разнятся.

"У них самая лучшая экипировка и современное вооружение. К тому же ребята отличаются высокой боеспособностью и очень мотивированы на результат", – заявил Кадыров.

По словам "дон-дона, чеченские боевики поступили в новые подразделения Минобороны РФ и Росгвардии. Они будут служить в таких преступных формированиях: "АХМАТ-Россия" и "АХМАТ-Чечня", а также в недавно созданных "батальонах" имени шейха Мансура и имени Байсангура Беноевсого.

Отметим, что Шейх Мансур и Байсангур Беноевский – борцы за независимость чеченського народа от Российской империи в 18-19 веке. Решения назвать на честь них подразделения оккупантов вызвало недовольствие некоторых Z-пропагандистов.

Действительно ли "кадыровцы" воюют на передовой

Ранее основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объяснил, что "кадыровцы" никогда не участвуют в реальных боях, но при этом активно пиарятся в соцсетях и снимают постановочные видео. Их бережет Рамзан Кадыров "для других" целей, в том числе – для поддержки своего режима.

Кроме того, кадыровцы исполняют функции загратодрядов на фронте и расстреливают тех россиян, кто хочет отступить с поля боя.

Вместо реальных боев преспешники "дон-дона" терроризируют украинское население на оккупированных территориях.

В то же время по всей России преспешники Кадырова вербуют добровольцев, суля им хорошие деньги за возможность погибнуть в Украине. Этих наемников затем свозять в Чечню, цепляют на их форму местные шевроны и отправляют в Украину уже как "чеченцев".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
380
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация