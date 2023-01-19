Кадыров предложил отправить на передовую генералов, запрещающих носить бороды

Одиозный чеченский лидер назвал прописанное в уставе вооруженных сил требование бриться "явным вызовом".
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к главе российской Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отправить прямо на передовую генералов, которые следят за уставом и запрещают носить длинные бороды.
Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале в четверг, 19 января.
"Уважаемый Вячеслав Володин, пожалуйста, не в службу, а в дружбу: отправляйте блюстителей устава на передовую", – обратился к спикеру российского парламента Кадыров.
Таким образом, приспешник Путина отреагировал на заявление депутата Госдумы генерала Виктора Соболева, который подтвердил, что российским военным уставом запрещено носить бороды и это "элементарное требование военной дисциплины".
"Похоже, у генерал-лейтенанта Виктора Соболева много свободного времени на работе, потому что нечем заняться и перечитывает устав", — отреагировал Кадыров.
Такие утверждения депутата-генерала Кадыров расценил как личный вызов ему и его тикток-войскам.
"Соболев прекрасно знает, кто и почему носит бороду на передовой. Поэтому я уверен, что это явный вызов, призванный повлиять на моральное состояние солдат, ведущих священную войну за Всевышнего и носящих бороды только для Всевышнего, как наш любимый пророк", – добавил. Кадыров.
Напомним, чеченский президент Рамзан Кадыров недавно призвал своих сторонников помочь побороть "нетрадиционные ценности" во время войны в Украине.
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