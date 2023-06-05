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Кадыров предложил отправить свои войска в Белгородскую область

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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678
Время на прочтение
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Кадыров предложил отправить свои войска в Белгородскую область

Кадыров предлагает отправить свое войско на Белгородщину

По его мнению, это было бы "прекрасным решением".

В воскресенье вечером, 4 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в Белгородскую область свои подразделения.

Об этом Кадыров написал на своем Telegram-канале.

"В целом количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа", — отметил он.

Кадыров добавил, что его "бойцы с военным и антитеррористическим опытом" готовы выполнять любой приказ президента РФ Владимира Путина для "защиты" страны-агрессора. Поэтому отправка его "кадыровцев" на Белгородщину была бы "прекрасным решением", подчеркнул он.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проигнорировал призыв добровольцев забрать пленных. Теперь всех военных РФ, захваченных добровольцами, передадут Украине для пополнения обменного фонда.

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Дата публикации
Просмотры
678
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