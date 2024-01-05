Кадыров предложил США снять санкции в обмен на украинских пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Список украинских военных он передал американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, накануне прибывшему в Грозный.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю... если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей... Кроме меня. Еще добавят немного санкции против меня, так мы этих людей отдадим", — заявил Кадыров.

В то же время, свое предложение он озвучил во время построения силовых подразделений в Грозном. Показали они и видеообращение пленных, которые просят снять "ни на что не влияющие" санкции.

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", — сказал один из пленных.

Напомним, что Кадыров пообещал еще одну "партию" боевиков на войну против Украины.

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