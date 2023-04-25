Кадыров назначил своего 26-летнего племянника советником из силового блока

Ранее Хамзат Кадыров занимал должность вице-премьера Чечни и министра имущественных и земельных отношений Республики.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова заместителем главы правительства Чечни.
Информацию об этом обнародовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он заявил, что Хамзат Кадыров стал советником-помощником по силовому блоку.
Что известно о Хамзате Кадырове?
26-летний Хамзат Кадыров – сын покойного старшего брата Рамзана Кадырова. Накануне в феврале он получил должность вице-премьера Чечни и министра имущественных и земельных отношений Республики. До этого он был министром спорта Республики, а также председателем Курчалоевского района. К слову, главой района он стал в 21 год.
Между тем Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в зону проведения так называемой "специальной военной операции".
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