Кадыров назначил своего 26-летнего племянника советником из силового блока

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова заместителем главы правительства Чечни.

Информацию об этом обнародовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он заявил, что Хамзат Кадыров стал советником-помощником по силовому блоку.

Что известно о Хамзате Кадырове?

26-летний Хамзат Кадыров – сын покойного старшего брата Рамзана Кадырова. Накануне в феврале он получил должность вице-премьера Чечни и министра имущественных и земельных отношений Республики. До этого он был министром спорта Республики, а также председателем Курчалоевского района. К слову, главой района он стал в 21 год.

Между тем Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии в зону проведения так называемой "специальной военной операции".

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