Кадыров призвал "стирать с земли" города Украины и недоволен "слабыми ответами" России

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что недоволен "слабыми ответами России на обстрел российских регионов" и призвал "стирать с земли" украинские города.

Об этом Кадыров 25 октября сказал в своем Телеграм.

"Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. И мое мнение, если вам интересно, то я очень недоволен этим", — сказал он.

Кадыров добавил, что принимая решение о том, чтобы "стереть с земли города", не стоит беспокоиться о реакции Запада. По его словам, "большего, худшего не будет".

"Мы уже объявили военное положение... Но они не стесняются, стреляют... Мы так отвечаем, по моему мнению, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, наш регион, надо стереть с земли города. Чтобы виден был далекий горизонт... Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", — заявил Кадыров.

Напомним, при взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда в Москве. Мужчина рассматривал процесс против дочери лидера Чечни Рамзана Кадырова. Погибший также вел несколько резонансных дел с участием российского государства и нефтегазовых гигантов.

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