Кадыров призвал ввести военное положение в России и заявил о "дешайтанизации"

Кадыров придумал новый термин "дешайтанизация" и пообещал месть за атаку на Москву.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на атаку дронов по Москве призвал ввести военное положение в России.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные", – заявил "дон-дон".

Также Кадыров придумал новый термин "дешайтанизация" и пообещал месть за атаку на Москву.

"Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне "СВО", что такое месть в полном смысле слова", – в очередной раз пригрозил глава Чечни, который уже не раз уверял, что "возьмет Киев", захватит Украину и т.п.

Напомним, что Путин наконец-то прокомментировал массированную атаку дронов на Москву. Диктатор пригрозил мирным украинцам "ответом".

Российский пропагандист Владимир Соловьев бесится, что простые россияне довольны атакой дронов по Москве. Также он призвал уничтожить украинские города: Киев, Одессу, Днепр, Ивано-Франковск и Львов.

В свою очередь Воздушные силы Украины заявили, что не имеют отношения к атаке, добавив, что это "внутренние проблемы" России.

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