"Кадыров сделал вид, что застрял в пробке" — Жданов объяснил, почему отряды "дон-дона" уклонились от противостояния с "вагнеровцами"

Бывший "повар" Путина Евгений Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву". В Ростове должно было состояться противостояние между "вагнеровцами" и "кадыровцами". По сети ширилось видео, где последние якобы стоят в пробке возле знака "Ростов 80 км". Потому что Кадыров так и не доехал со своими бойцами на противостояние, есть объяснение.

В этом убежден военный эксперт Олег Жданов, о чем он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, есть информация о том, что между Кадыровым и Пригожиным состоялся разговор: «Кадирова все смеются, а я бы сделал другой вывод. Он все понял четко и верно. Есть информация о том, что состоялся разговор между Кадыровым и Пригожиным. Вероятно, Пригожин объяснил ситуацию Кадыра и “кадыровцы” сделали вид, что они застряли в пробке”.

Эксперт считает, что чеченский лидер понял, что ему лучше возвращаться в Грозный: "То есть "вагнеровцы" почти 1000 км маршем прошли за 12 часов, а "кадыровцы" 86 км не смогли доехать до Ростова? Я думаю, что Кадырову объяснили ситуацию и он понял, что туда влезать не надо и лучше сделать вид, что ты застрял в пробке, вернуть своих бойцов и сидеть в Грозном”.

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