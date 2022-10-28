Кадыров снова раскритиковал генерала Лапина и похвалил Пригожина: новый конфликт в верхушке РФ

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров снова напал с резкой критикой на командующего Центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.

Об этом дон-дон написал в телеграмме.

"Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?", – сказал Кадыров.

Он обвинил Лапина, что тот виноват в прорыве украинских сил в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области

"(Линию обороны. – Ред.) без боя пересекли 5 БТРов и 50 "неонацистов", где ответственным был Лапин. В результате, чтобы помочь остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города Рубежное и перебрасывании одного усиленного батальона и одной роты", – отметил дон-дон.

По его словам, возле Рубежного и Кременной "повторяется история со сдачей линии обороны в Лимане".

Также Кадыров похвалил руководителя ЧВК "Вагнера", олигарха Евгения Пригожина, что дает новое основание экспертам говорить о сговоре между ними против Минобороны РФ и Шойгу. Отметим, что Лапин является креатурой именно Шойгу.

Этим постом Кадыров ответил Пригожину, ранее заявившему, что на войне в Украине есть "пахары", которые работают "ради победы и минимизации потерь", а есть "кадровые" (военные. – Ред.), "многие из которых не научились ничему, кроме как каблуками щелкать и хорошие доклады писать".

Кадыров против Минобороны РФ: можно ли говорить о мятеже

Ранее Рамзан Кадыров уже критиковал генерала Лапина и заявлял, что в потере российской армией Лимана виноват лично руководивший обороной Лапин. Дон-Дона поддержал и российский олигарх, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Публичный "наезд" Кадырова и Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают мнение об определенном союзе между ними. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Все чаще политологи, военные эксперты и российские оппозиционеры называют Пригожина в качестве противника Минобороны РФ и Генштаба, возглавляемых Шойгу и Герасимовым.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что среди "башен Кремля" появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ, в частности – министра обороны Шойгу и потенциального преемника Путина, секретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

ТСН.ua собрал подробности конфликта в российской верхушке и объяснил, почему Путину может быть выгодна "грызня" между Пригожином и Кадыровым с одной стороны и Шойгу с военными с другой.