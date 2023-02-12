Кадыров собрался "брать" Киев, Одессу и дойти до Польши: "Танки будет сбивать ПВО"

Скандальный самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он планирует "взять" Одессу, Киев и Харьков и дойти до Польши. В то же время, Кадырову западные танки не страшны, потому что он их планирует сбивать системой ПВО.

Выступление Кадырова было опубликовано российскими средствами массовой пропаганды.

"Мы заберем и Одессу, и Харьков и Киев и дойдем до Польши", – заявил Кадыров.

Он добавил, что в России объединились представители разных наций и вероисповедания, чтобы убивать украинцев. В то же время Кадыров издал очередную маразматическую фантазию о том, что западные танки РФ не страшны, потому что у них есть ПВО, которая вроде бы все сбивает.

"Успокою людей, танки, которые они дают — вообще ничего не означают. У них есть и танки, и БТР, и самолеты, но использовать их на территории "спецоперации" нет возможности, потому что наша ПВО оперативно работает", — издал Кадыров.

Напомним, глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев рассказал, что Рамзан Кадыров – наркозависимый и 15 лет употребляет какие-то таблетки.

Ранее Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной.

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