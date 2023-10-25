Кадыров создает новый батальон: украл название у чеченских добровольцев из ВСУ, Z-"патриоты" возмущены

Кадыров объявил о формировании батальона имени Шейха Мансура.
Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о формировании нового батальона своих головорезов, который будет воевать в составе Минобороны России. Формирование назовут в честь Шейха Мансура.
Об этом передают российские пропагандистские издания.
"Завершается формирование нового батальона Министерства обороны РФ, который будет носить имя шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа. Я посетил строительную площадку в городе Гудермесе, где ведется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона", – сообщил Кадыров.
Зачем "дон-дону" новый батальон
Правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев в комментарии "24 каналу" объяснил, зачем Кадырову сдался новый батальон.
По словам эксперта, кадыровские отряды "Ахмат" не продемонстрировали никаких успехов на фронте. Поэтому формируя новое подразделение Кадыров хочет реабилитироваться в глазах Путина.
"Сейчас вполне логично реанимировать себя в глазах России и мотивировать людей, заинтересованных в войне против Украины именно чеченской национальности. Назвав этот батальон именем нашего национального героя, Кадыров надеется извратить историю, чтобы малосознательные чеченцы могли присоединиться к этой авантюре и принять участие в войне", – считает Муса Ломаев.
По его мнению, состав у вновь батальона будет такой же, как у отрядов "Ахмат".
Истерика Z-"патриотов"
Некоторые российские так называемые "военкоры" были возмущены решением Кадырова назвать батальон именем Шейха Мансура, ведь этот деятель посвятил свою жизнь борьбе против Российской империи.
Плагиатор Кадыров: что известно о батальоне имени шейха Мансура в составе ВСУ
Напомним, что батальон с таким же названием – имени Шейха Мансура – уже воюет на стороне Украины против российских окупантов. Подразделение было создано в 2014 году. В него входят преимущественно военнослужащие Ичкерии, воевавшие против российских оккупантов и вынужденные покинуть родину после второй чеченской войны в начале 2000-х годов.
Военнослужащие подразделения принимали участие в боях на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в боях за Киев в начале 2022 года и боях за Бахмут.
Кто такой Шейх Мансур
Шейх Мансур – религиозный и военно-политический лидер чеченского народа конца XVIII ст. Он ратовал за независимость народов Кавказа, поднял чеченцев на борьбу против Российской империи.
Летом 1791 года был взят в плен российскими оккупантами и приговорен к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости. Умер в заключении в возрасте 31 года.
Имя Шейха Мансура как лидера восстания против российских окупантов стало одним из символов национального возрождения чеченского народа в начале 1990-х годов.
Ранее чеченские добровольцы рассказали, почему они воюют в ВСУ. По оценкам журналистов, чеченцы являются одними из самых преданных и идеологических в борьбе с РФ.
Напомним, премьер Ичкерии Ахмед Закаев рассказал о том, почему чеченцы не удержали победу после первой войны с РФ.
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