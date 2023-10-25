Кадыров создает новый батальон: украл название у чеченских добровольцев из ВСУ, Z-"патриоты" возмущены

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о формировании нового батальона своих головорезов, который будет воевать в составе Минобороны России. Формирование назовут в честь Шейха Мансура.

Об этом передают российские пропагандистские издания.

"Завершается формирование нового батальона Министерства обороны РФ, который будет носить имя шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа. Я посетил строительную площадку в городе Гудермесе, где ведется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона", – сообщил Кадыров.

Зачем "дон-дону" новый батальон

Правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев в комментарии "24 каналу" объяснил, зачем Кадырову сдался новый батальон.

По словам эксперта, кадыровские отряды "Ахмат" не продемонстрировали никаких успехов на фронте. Поэтому формируя новое подразделение Кадыров хочет реабилитироваться в глазах Путина.

"Сейчас вполне логично реанимировать себя в глазах России и мотивировать людей, заинтересованных в войне против Украины именно чеченской национальности. Назвав этот батальон именем нашего национального героя, Кадыров надеется извратить историю, чтобы малосознательные чеченцы могли присоединиться к этой авантюре и принять участие в войне", – считает Муса Ломаев.

По его мнению, состав у вновь батальона будет такой же, как у отрядов "Ахмат".

Истерика Z-"патриотов"

Некоторые российские так называемые "военкоры" были возмущены решением Кадырова назвать батальон именем Шейха Мансура, ведь этот деятель посвятил свою жизнь борьбе против Российской империи.

Плагиатор Кадыров: что известно о батальоне имени шейха Мансура в составе ВСУ

Напомним, что батальон с таким же названием – имени Шейха Мансура – уже воюет на стороне Украины против российских окупантов. Подразделение было создано в 2014 году. В него входят преимущественно военнослужащие Ичкерии, воевавшие против российских оккупантов и вынужденные покинуть родину после второй чеченской войны в начале 2000-х годов.

Военнослужащие подразделения принимали участие в боях на Донбассе в 2014-2015 годах, а также в боях за Киев в начале 2022 года и боях за Бахмут.

Кто такой Шейх Мансур

Шейх Мансур – религиозный и военно-политический лидер чеченского народа конца XVIII ст. Он ратовал за независимость народов Кавказа, поднял чеченцев на борьбу против Российской империи.

Летом 1791 года был взят в плен российскими оккупантами и приговорен к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости. Умер в заключении в возрасте 31 года.

Имя Шейха Мансура как лидера восстания против российских окупантов стало одним из символов национального возрождения чеченского народа в начале 1990-х годов.

Ранее чеченские добровольцы рассказали, почему они воюют в ВСУ. По оценкам журналистов, чеченцы являются одними из самых преданных и идеологических в борьбе с РФ.

Напомним, премьер Ичкерии Ахмед Закаев рассказал о том, почему чеченцы не удержали победу после первой войны с РФ.

Читайте также: