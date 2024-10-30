Кадыров утверждает, что в Чечне используют украинских пленных как живой щит

Такое заявление от приспешника Путина прозвучало после успешной атаки дронов на военную базу в Чечне.

Глава российской республики Чечня Рамзан Кадыров признался, что использует украинских военнопленных как живой щит для прикрытия "стратегических объектов"

Об этом он сам написал в своем Telegram-канале.

"На каждом стратегическом объекте в республике содержат до 10 украинских пленных", — говорится в сообщении Кадырова.

По его словам, военнопленные украинцы якобы находились в здании Российского университета спецназа в чеченском городе Гудармес.

"Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", — заявил Кадыров, ранее говоривший, что атакованное дронами здание якобы пустовало.

По данным российских СМИ, университет в Гудермесе был открыт в 2013 году. В апреле 2022 года на его базе был создан центр подготовки бойцов для отправки на войну против Украины.

Напомним, 29 октября этот военный объект в Чечне атаковали дроны, в результате чего произошел пожар.

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