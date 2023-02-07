Кадыров заговорил о завершении войны в Украине и пофантазировал, что "Запад станет на колени" перед РФ

Кадыров размечтался, что Запад якобы признает ошибки в поддержке Украины и вернется к Россие.
Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил, что война в Украине закончится до конца 2023 года. Также глава Тик-Ток войска в истерике снова набросился с критикой на Запад.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Так, Кадыров размечтался, что Запад якобы признает ошибки в поддержке Украины в войне, развязанной Путиным, и "станет на колени" перед РФ.
"До конца года "спецоперация" закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают. Запад станет на колени, и, как всегда, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет", — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами.
Напомним, на днях Кадыров снова выступил с угрозами Польши. В этот раз он предложил после Украины "денацифицировать и десатанизировать" Польшу.
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